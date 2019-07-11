Рада приняла решение о пленниках Кремля

Народные депутаты проголосовали за законопроект о защите пленных. Фото: УНІАН

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Реализация положений законопроекта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета, в частности для покрытия расходов на выплату единовременного пособия заложникам, другим освобожденным из плена лицам, пишет "РБК-Україна"

"Однако вычислить размеры таких расходов будет невозможно с учетом непредсказуемой динамики освобождения из неволи соответствующих лиц. Размер пособия будет устанавливаться Кабинетом министров (учитывая финансовую состоятельность государства)", - говорится в пояснительной записке.

Расходы будут осуществляться из резервного фонда госбюджета.

Кабинет министров начал выплаты семьям украинских политзаключенных. Около 60 семей политзаключенных Кремля - украинский и крымских татар - получили такую помощь от Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в виде выплат на юридическое сопровождение в размере 100 тыс. грн.

В сентябре 2018-го ВР разблокировала начисления социальной поддержки семьям политзаключенных. Речь идет о выплате 96 млн грн.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.