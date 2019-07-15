Россияне впервые заговорили об освобождении пленных моряков

Россия удерживает в плену 24 украинских моряков

Россияне обсуждают с Украиной освобождение пленных моряков.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает "Интерфакс".

На вопрос, изменилась ли ситуация и есть ли какой-то сдвиг, сказал, что не знает.

"Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем содержащимся лицам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Военнопленный моряк Василий Сорока нуждается в повторной операции. Хирургического вмешательства также требует Андрей Эйдер, у которого осколочные ранения, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.