Россияне впервые заговорили об освобождении пленных моряков

Россияне обсуждают с Украиной освобождение пленных моряков.
"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, сообщает "Интерфакс".
На вопрос, изменилась ли ситуация и есть ли какой-то сдвиг, сказал, что не знает.
"Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем содержащимся лицам", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Военнопленный моряк Василий Сорока нуждается в повторной операции.
Хирургического вмешательства также требует Андрей Эйдер, у которого осколочные ранения, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с российской коллегой Татьяной Москальковой.
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