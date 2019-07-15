Украинскому моряку необходима повторная операция

Украинский омбудсмен рассказала о состоянии здоровья военнопленных. Фото: Украинская правда

Военнопленный моряк Василий Сорока нуждается в повторной операции.

Хирургического вмешательства также требует Андрей Эйдер, у которого осколочные ранения, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила во время встречи с российской коллегой Татьяной Москалькова, сообщает Еспресо.TV.

"Для Сороки есть необходимость в проведении косметологической операции, но пока он не подтверждает ее возможность. Как только он будет готов - будут приняты соответствующие решения. У Андрея Эйдер также осколочные ранения, но пока нет показаний врачей на проведение операции", - рассказала Денисова.

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Денисова добавила, что военнопленного Андрея Артеменко обследует офтальмолог, а у Юрия Будзила врачи контролируют уровень сахара в крови.

Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом рассказал координатор команды украинских моряков адвокат Николай Полозов.