Российский оккупант ранил украинского воина

Украинские защитники открывали огонь в ответ, сообщил штаб. Фото: @pressjfo.news

Вооруженные формирования РФ на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в течение этих суток.

Об этом сообщил штаб ООС.

Позиции украинских воинов возле Пивденне враг обстрелял три раза, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

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Вблизи Крымского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение. Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность, сообщил штаб.

11 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили подготовку к саммиту "Нормандской четверки". В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.