Российский оккупант на Донбассе стрелял из гранатометов

Село Катеринівка, Попаснянський район. Фото: "Радіо Свобода"

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы на Донбассе.

Об этом в понедельник, 17 января, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Прошедшие сутки враг открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в сторону поселка Катериновка в Луганской области.

В результате действий российских оккупантов один украинский военный получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

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По состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ.