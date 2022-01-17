Российский оккупант на Донбассе стрелял из гранатометов

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы на Донбассе.
Об этом в понедельник, 17 января, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Прошедшие сутки враг открывал огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия в сторону поселка Катериновка в Луганской области.
В результате действий российских оккупантов один украинский военный получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
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По состоянию на 7 часов утра, 17 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.
На прошлой неделе российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ.
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