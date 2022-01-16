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воскресенье, 16 января 2022 10:06

Российские оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

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Российские оккупанты на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ
Во время полета аппарат испытывал помехи сигнала GPS. Фото: osce

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил из стрелкового оружия российские оккупанты обстреляли беспилотник ОБСЕ.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в ежедневном отчете.

"Находясь на восточной окраине Васильевки (неподконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 14 выстрелов из стрелкового оружия", - говорится в докладе.

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Огонь велся в направлении БПЛА. Во время полета аппарат испытывал помехи сигнала GPS. Специалисты полагают, что сигнал глушили.

Беспилотник приземлили, а команда Миссии ОБСЕ покинула район.

В Донецкой и Луганской областях обнаружили вооружение и военную технику, размещенную с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

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В неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения Миссия зафиксировала:

- 3 зенитных ракетных комплекса;
- 50 танков;
- 15 самоходных артиллерийских установок;
- 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Терново (57 км к востоку от Донецка), Бугаевки, н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганска) и н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска);
- 6 буксируемых артиллерийских установок на территории одного объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

14 января российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, однажды противник применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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