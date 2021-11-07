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воскресенье, 07 ноября 2021 16:55

Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили

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Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Дрон летал за оккупантами. Фото: t.me/LastBP

Вооруженные силы Украины с помощью дрона потролили российских оккупантов на Донбассе.

Видео опубликовал Telegram-канал "Останній блокпост".

Дрон зафиксировал на поле двух боевиков и приблизился к ним. Один из них пытался попасть в летательный аппарат камнем, но промахнулся.

Потом оккупант снова попытался попасть в дрон камнем, однако не попал.

"На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с точностью", - пишет канал.

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6 ноября в направлении села Болотене украинские военные сбили вражеский беспилотник, снаряженный боеприпасами.

26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Донецкой области.

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Дата
07
ноября

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