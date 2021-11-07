Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили

Вооруженные силы Украины с помощью дрона потролили российских оккупантов на Донбассе.
Видео опубликовал Telegram-канал "Останній блокпост".
Дрон зафиксировал на поле двух боевиков и приблизился к ним. Один из них пытался попасть в летательный аппарат камнем, но промахнулся.
Потом оккупант снова попытался попасть в дрон камнем, однако не попал.
"На видео ВСУ с помощью дрона троллит оккупантов. У боевиков, как всегда, проблемы с точностью", - пишет канал.
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6 ноября в направлении села Болотене украинские военные сбили вражеский беспилотник, снаряженный боеприпасами.
26 октября ВСУ использовали летательные аппараты Bayraktar TB2 для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей село Гранитное в Донецкой области.
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