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воскресенье, 07 ноября 2021 14:39

Украинские воины сбили вооруженный беспилотник российских оккупантов

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Украинские воины сбили вооруженный беспилотник российских оккупантов
Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военных. Фото: @pressjfo.news

В последние двое суток российские вооруженные формирования на Донбассе активно использовали беспилотные летательные аппараты для атаки на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе в воскресенье.

6 ноября в направлении села Болотене (22 км северо-восточнее Луганска) украинские военные сбили один беспилотник врага.

Сегодня на направлениях сел Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

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Во всех случаях вражеские БПЛА были оснащены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня сбрасывали их на позиции украинских воинов.

Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля прошлого года, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью военных и мирных жителей, напомнила украинская делегация в ТКГ.

ВОГ-17 – гранатометный выстрел калибра 30 мм. Представляет собой осколочную гранату.

Украинская армия может снова применить летательные аппараты Bayraktar TB2 против российского оккупанта на Донбассе, сказал советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош.

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Дата
07
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