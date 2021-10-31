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воскресенье, 31 октября 2021 10:32

Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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Российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Украинские позиции накрыли из минометов и гранатометов. Фото: ООС

30 октября на Донбассе со стороны российских наемников зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

У Гранитного враг применил артиллерию 122-го калибра и минометы 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и станковых противотанковых гранатометов.

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В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Россия увеличивает боеспособность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

На оккупированную территорию вернулись более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Также Россия передала беспилотные летательные аппараты Орлан-10 и Гранат-1.

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Дата
31
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