Российские оккупанты обстреляли из гранатометов Пески

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 17 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В сторону Песков в Донецкой области противник открывал огонь из подствольных гранатометов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 18 января нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Администрация президента США Джо Байдена располагает данными от американской разведки, указывающими, что Россия подготовила группу боевиков для провокации на Донбассе. Они "под чужим флагом" должны провести спецоперацию, которая даст основания для масштабного вторжения в Украину.