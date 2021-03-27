Российские оккупанты нарушили режим тишины

27 марта зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. ФОТО: pravda.com.ua

В течение текущих суток на Донбассе зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 27 марта, зафиксирован 1 обстрел со стороны российско-оккупационных войск. В частности, недалеко от населенного пункта Славное противник открывал огонь из гранатометов различных систем ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 26 марта, в районе ООС были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня. В результате обстрела четверо бойцов из состава Объединенных сил погибли, два - получили ранения.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе отчиталась о выявлении масштабных минных заграждений в количестве не менее 405 противотанковых мин, установленных на оккупированных территориях пророссийскими боевиками.