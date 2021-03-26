На Донбассе зафиксировали 400 установленных боевиками противотанковых мин

ОБСЕ нашла 400 противотанкових мин на Донбассе. Фото: Сегодня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе отчиталась о выявлении масштабных минных заграждений в количестве не менее 405 противотанковых мин, установленных на оккупированных территориях пророссийскими боевиками.

Заграждение из 75 мин, установленных поперек дороги на расстоянии, было обнаружено около 3 км от Лозового в Донецкой области. Еще одно заграждение из примерно 330 мин было найдено в полях вблизи этого же населенного пункта, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"По оценке СММ, все эти мины принадлежат вооруженным формированием Российской Федерации", - отметили в штабе ООС.

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В МИД заявили, что войну в Донбассе можно закончить за неделю. Но без "зеленого света" со стороны Москвы продвижения в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе невозможно.