Российские оккупанты блокируют КПВВ

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 126
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1701
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1404
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1737
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 279
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1593
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4743
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 963
Фото
Все фото
3
3
7
4
18
&quot;Азбука Донбасса&quot; - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Морпехи устроили зрелищные учения у Азовского моря. С танками, авиацией и кораблями
Видео
Все видео
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Оккупанты продолжают минометные обстрелы украинских позиций
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Терроборона десантировала диверсантов в горах: волонтеры показали видео
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
3 Просмотров: 360
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 333
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 261
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 432
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 9
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
воскресенье, 15 августа 2021 16:34

Российские оккупанты блокируют КПВВ

  Комментировать
Российские оккупанты блокируют КПВВ
На одном из пунктов пропуска. Фото: @pressjfo.news

Российские оккупанты блокируют работу КПВВ в районе проведения операции объединенных сил.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины, сообщает пресс-центр штаба ООС.

С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 33%.

За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 8 991 человек, а на контролируемую территорию - 7 460 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеведущий Остапчук похвастался объятиями с российским оккупантом Киркоровым

Напротив пункта "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Пограничники обнаружили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. К Нацполиции направили сообщение о признаках уголовных правонарушений.

Через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Международные организации доставили жителям оккупированных территорий более 184 тонн товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов.

Изменения условия пересечения

В штабе ООС напоминают, что изменения условия пересечения линии разграничения связанные с карантином.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома".

В случае невозможности установки приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. Самоизоляция прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в пункте в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

13 августа в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения.

Военная агрессия РФ против Украины продолжается восьмой год. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Тогда же российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские оккупанты блокируют КПВВ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 12366
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 5292
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4743
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3456
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
Трое оперативников погибли по дороге с командировки: первые подробности и фото (18+)
4
 Просмотров: 3285
Донбасс
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
 Просмотров: 1746
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
3
 Просмотров: 459
Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых
Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых Просмотров: 297
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса
Лавров возмутился обращением Зеленского к жителям Донбасса Просмотров: 954
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
3
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
4
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
3
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2
Визит Меркель будет неприятным для Зеленского из-за вопроса преследования Кличко - Николаенко
Голосов: 11510
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть