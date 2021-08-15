Российские оккупанты блокируют КПВВ

На одном из пунктов пропуска. Фото: @pressjfo.news

Российские оккупанты блокируют работу КПВВ в районе проведения операции объединенных сил.

Контрольные пункты работают ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины, сообщает пресс-центр штаба ООС.

С семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей уменьшился на 33%.

За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 8 991 человек, а на контролируемую территорию - 7 460 человек.

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Напротив пункта "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

Пограничники обнаружили четырех граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. К Нацполиции направили сообщение о признаках уголовных правонарушений.

Через "Новотроицкое" и "Счастье" проехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Международные организации доставили жителям оккупированных территорий более 184 тонн товаров медицинского назначения, гигиенических наборов и строительных материалов.

Изменения условия пересечения

В штабе ООС напоминают, что изменения условия пересечения линии разграничения связанные с карантином.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома".

В случае невозможности установки приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения кроме этого необходимо иметь полис страхования.

В то же время действует широкий перечень категорий граждан, к которым самоизоляция не применяется. Самоизоляция прекращаться в случае получения отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения КПВВ.

Также обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывания в пункте в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции.

13 августа в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения. Военная агрессия РФ против Украины продолжается восьмой год. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Тогда же российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.