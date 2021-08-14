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суббота, 14 августа 2021 09:01

Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых

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Оккупанты в Донецкой области пустили в ход артиллерию. Есть раненых
Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили осколочные ранения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что били оккупанты в Донецкой области. Неподалеку Невельского - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Южного российские наемники применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

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"Раненые воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, второго - удовлетворительное", - рассказали в штабе.

По состоянию на утро, 14 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику в нарушение всех договоренностей. Беспилотники заметили танки, гаубицы и БМП в Донецкой области.

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Дата
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