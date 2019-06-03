Российские оккупационные войска подрываются на собственных минах

От халтурной работы боевиков страдают мирные жители оккупированного Донбасса. Фото: Укринформ

На Донбассе боевики перестраивают свои позиции.

Строят вторую линию обороны, сообщает Минобороны.

"Позиции по всему периметру их расположение в авральном порядке оборудуются минно-взрывными заграждениями с использованием противотанковых и противопехотных мин", - говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что из-за своей поспешности боевики не обустроили карты минных полей для себя.

Из-за этого многие из них получили травмы от попадания на мины.

В российско-оккупационных войсках в Донбассе часть ликвидированных "сослуживцев" оформляют как несчастный случай в быту, не связанный с боевыми потерями.