Как террористы скрывают потери

В российско-оккупационных войсках в Донбассе часть ликвидированных "сослуживцев" оформляют как несчастный случай в быту, не связанный с боевыми потерями.

Об этом написал российский террорист Эльдар Хасанов в Facebook.

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"Из Донецка мне пришло невеселое сообщение от ополченца первой волны." Сегодня с копейки (1-я Славянская бригада) хоронили человека, четверо детей осталось, миной убило на передовой, а оформили типа в ДТП погиб "... Все, как и раньше ... ", - сообщил он.

Автор: facebook.com скриншот поста

Сторонники террористов в комментариях жалуются, что такое положение дел - "узаконенное убийство русскоязычного населения.

На оккупированном Донбассе россияне тестируют новые виды вооружения и утилизируют старые.