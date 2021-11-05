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пятница, 05 ноября 2021 14:42

Российские офицеры воруют у боевиков еду и горючее

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Российские офицеры воруют у боевиков еду и горючее
Россия пытается установить масштабы хищения среди оккупантов. Фото: armyinform.com.ua

В российских оккупационных войсках нехватка имущества и оружия.

Россия занимается аудитом, сообщает Главное разведывательное управление Минобороны.

Проверкой проводит комплексная комиссия Южного военного округа РФ.

Оккупанты пытаются установить реальное состояние учета и использования материальных средств и имущества, поставляемых из России.

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"В основном случаи хищения связаны со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами на ключевых должностях в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении разведки.

Полковник Вооруженных сил Украины, командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области разоблачен на сотрудничестве с российскими военными. В частности, он передавал им государственную тайну.

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Дата
05
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