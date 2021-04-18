Российские наемники стреляли из запрещенных минометов

Боевики 5 раз нарушили режим тишины. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

С начала суток на Донбассе зафиксировали 5 вражеских нарушений режима прекращения огня.

Боевых потерь среди наших защитников нет. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Неподалеку Водяного противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра.

В пригороде Старогнатовки и Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкиного российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из стрелкового оружия.

Обо всех нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля. Его темой будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы.