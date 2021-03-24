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среда, 24 марта 2021 18:32

Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

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Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия
Рассказали последние новости о ситуации в Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Неподалеку Водяного противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, а у Авдеевки - из гранатометов различных типов. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе Лебединского российско-оккупационные войска совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований РФ сообщили представителям миссии ОБСЕ.

23 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня. Больше обстрелов было зафиксировано в районе Авдеевки.

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