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воскресенье, 18 июля 2021 18:36

Российские наемники стреляли из минометов возле Песков

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Российские наемники стреляли из минометов возле Песков
Оккупанты нарушили тишину на Донбассе. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, вблизи поселка Пески противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение суток 17 июля двое украинских воинов получили ранения. Состояние одного из них медики оценили как средней тяжести, другой - удовлетворительное. Их госпитализировали.

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Дата
18
июля

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