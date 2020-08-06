Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС

5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.
Об этом в утренней сводке по состоянию на 7 часов утра 6 августа сообщили в пресс-службе Штаба ООС.
"Вражескую провокацию из подствольного гранатомета заметили в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные коварные действия противника", - рассказала пресс-секретарь командования Объединенных сил Ярослава Зорина.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
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С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.
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