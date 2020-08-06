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четверг, 06 августа 2020 07:26

Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС

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Российские наемники совершили провокацию в зоне ООС
Российские наемники 1 раз нарушили режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

5 августа вооруженными формированиями Российской Федерации 1 раз нарушен провозглашенный режим прекращения огня.

Об этом в утренней сводке по состоянию на 7 часов утра 6 августа сообщили в пресс-службе Штаба ООС.

"Вражескую провокацию из подствольного гранатомета заметили в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные коварные действия противника", - рассказала пресс-секретарь командования Объединенных сил Ярослава Зорина.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Контрразведчики СБУ обнаружили в Донецкой обл. схрон со взрывчаткой и военными средствами поражения.

Представители незаконного МГБ ДНР планировали использовать его для совершения терактов, сообщает СБУ.

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