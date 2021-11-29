Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области

Опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов. Фото: t.me/babel

В Луганской области российские оккупанты обстреляли поселки Кондрашовка, Станица Луганская и Старый Айдар.

29 ноября примерно в 15:00 окрестности поселков начали обстреливать из артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град", пишет "Бабель".

"В Станице-Луганской разрушений и жертв нет", - говорится в сообщении.

В соцсетях местные жители опубликовали видео, на котором слышны звуки взрывов.

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В военно-гражданской администрации города Счастье подтвердили обстрелы окрестностей Старого Айдара из артиллерии. Информации о жертвах среди населения и разрушенных жилых домах пока нет.

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Россия перебросила на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей десятки тысяч тонн горючего и более 1 тыс. тонн боеприпасов. Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют перемещение техники и запасов.