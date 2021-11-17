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среда, 17 ноября 2021 13:20

Боевики второй раз за неделю обстреляли мирных жителей Невельского
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На Донбассе российские оккупанты в ночь на 17 ноября второй раз за неделю обстреляли поселок Невельское Покровского района.

Два дома разрушены полностью, еще пять повреждены, заявили в отделе коммуникаций полиции Донецкой области.

"Обстрел начался в 02:30. Жертв среди населения нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Правоохранители выясняют, какая помощь нужна местным жителям", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/don.gunp

Поселок сейчас обследуют. Решают вопрос об открытии уголовного производства за нарушение законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от восьми до 12 лет.

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14 ноября после минометного обстрела со стороны врага в поселке Невельском на Донбассе пострадали девять частных домов. Под завалами оказались люди: 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Спасатели помогли им выбраться из-под обломков.

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Дата
17
ноября

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