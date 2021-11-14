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воскресенье, 14 ноября 2021 12:48

Боевики из минометов обстреляли жилые дома: люди оказались под завалами
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После ночного минометного обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в поселке Невельском Покровского района пострадали четыре частных дома.

Спасатели достали из-под завалов двух мирных жителей, сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

"По меньшей мере четыре дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками. Два из них - уничтожены полностью. Все поврежденные дома, о которых сейчас известно, расположены на улице Молодежной", - написал он.

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Под завалами одного из разрушенных домов оказались 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться им помогли спасатели ГСЧС. Никто из гражданских не пострадал.

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14 ноября российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра в направлении Невельского. В результате обстрела получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – тяжелое.

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