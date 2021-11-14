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воскресенье, 14 ноября 2021 10:14

В зоне ООС оккупанты тяжело ранили водителя-санитара

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В зоне ООС оккупанты тяжело ранили водителя-санитара
Российские оккупанты обстреляли санитарные автомобили на Донбассе. Фото: УП

13 ноября на Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня.

Из них два – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.

В направлении Троицкого враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Чермалыка противник с беспилотника сбросил ВОГ-17. Возле Гнутова российские наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в сторону Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил осколочные ранения.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

14 ноября российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра в направлении Невельского. В результате обстрела получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля.

Воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – тяжелое.

12 ноября русские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Один воин получил огнестрельное ранение.

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью.

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14
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