В зоне ООС оккупанты тяжело ранили водителя-санитара

13 ноября на Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня.
Из них два – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС.
В направлении Троицкого враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Чермалыка противник с беспилотника сбросил ВОГ-17. Возле Гнутова российские наемники стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Катериновки на Луганщине оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
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Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в сторону Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм. В результате вражеского обстрела один украинский воин получил осколочные ранения.
После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
14 ноября российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра в направлении Невельского. В результате обстрела получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля.
Воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – тяжелое.
12 ноября русские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Один воин получил огнестрельное ранение.
В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев получили ранения, несовместимые с жизнью.
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