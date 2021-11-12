Назвали имена погибших воинов, подорвавшихся сегодня на Донбассе

Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев погибли сегодня в районе проведения операции Объединенных сил от подрыва на устройстве вражеских войск РФ.

Эта потеря является невосполнимой для страны, для десантно-штурмовых войск, для их семей, друзей и побратимов, отметили на странице 79-й отдельной бригады Николаева в Facebook.

"С грустью сообщаем, что 12 ноября в нашей десантной семье произошло горе. Во время выполнения боевого задания погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович. Наша потеря очень горькая и болезненная", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/79AMBUA

Автор: facebook.com/79AMBUA

Командование и личный состав 79 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают слова поддержки и глубокое чувство скорби семьям погибших.

Автор: facebook.com/79AMBUA

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12 ноября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в июле прошлого года в рамках Трехсторонней контактной группы. Сегодня враг два раза нарушал режим прекращения огня. В районе поселка Зайцево в Донецкой области враг стрелял из гранатометов различных систем. В направлении города Попасная на Луганщине оккупант вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.