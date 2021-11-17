Российские наемники 14 раз открывали огонь: есть раненый

На все вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 16 ноября, российские оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских действий один воин получил ранение, отчитывается штаб ООС. Сейчас он находится в лечебном учреждении в удовлетворительном состоянии.

"В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Возле Прицепиловки Новоайдарского района Луганской области российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. На все вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.

В сторону Новотошковского Луганской области враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Неподалеку Бахмутского района противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Новоалександровки Луганской области вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения. Позиции возле Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии 122-го калибра, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм. А возле Попасной обстрел осуществляли из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В направлении Песков Донецкой области враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Утром 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Невельского в Покровском районе Донетчины противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

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14 ноября после минометного обстрела со стороны врага в поселке Невельском Донецкой области пострадали четыре частных дома. Под завалами оказались люди.