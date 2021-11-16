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вторник, 16 ноября 2021 21:44

Российские оккупанты обстреливают минами жилые дома
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Фото: @pressjfo.news

Вооруженные формирования РФ нарушают режим прекращения огня на Донбассе и обстреливают жилые дома.

Об этом во вторник сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Враг увеличивает количество обстрелов населенных пунктов на подконтрольной стороне линии разграничения.

Так, в сентябре российский оккупант совершил семь обстрелов, в октябре - девять, а в этом месяце, по состоянию на 16 ноября, зафиксировали уже восемь обстрелов.

16 ноября с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли город Марьинку в Донецкой области с применением минометов калибра 82 мм.

Также враг стрелял в направлении села Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон – около 600 м, что свидетельствует об умышленном обстреле российскими оккупантами жилой застройки.

Данные факты документировала наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации. Материалы передали в мониторинговую миссию ОБСЕ. и Донецкой областной прокуратуре.

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