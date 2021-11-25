Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс оружие и припасы

Россия перебросила на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч тонн горючего и более 1 тыс. тонн боеприпасов.
Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Facebook.
"Не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. На оккупированные территории Донбасса переместили десятки тысяч тонн горючего, более тысячи тонн боеприпасов, десятки автомобилей, танки и реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.
Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют перемещение техники и запасов.
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90% нарушений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ фиксируется на неподконтрольной территории, добавили в делегации.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированном Луганске танк Т-64. Он запрещен Минскими соглашениями, сообщает штаб операции Объединенных сил.
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