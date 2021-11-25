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Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс оружие и припасы

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Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс оружие и припасы
В ТКГ сообщили, что Кремль продолжает логистическую поддержку оккупационных администраций. Фото: Reuters

Россия перебросила на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч тонн горючего и более 1 тыс. тонн боеприпасов.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

"Не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. На оккупированные территории Донбасса переместили десятки тысяч тонн горючего, более тысячи тонн боеприпасов, десятки автомобилей, танки и реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОБСЕ постоянно фиксируют перемещение техники и запасов.

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90% нарушений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ фиксируется на неподконтрольной территории, добавили в делегации.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в оккупированном Луганске танк Т-64. Он запрещен Минскими соглашениями, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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