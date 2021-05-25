Российские наемники бьют из тяжелого вооружения: последние новости с передовой

25 мая со стороны российско-оккупационных войск нарушений прекращения огня не зафиксировано. Фото: facebook.com/10brygada

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, сообщает штаб ООС. Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"В пригороде Южного и Павлополя враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а возле Песков - стрелковое оружие. В районе Шумов оккупанты применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. В результате обстрела, одна из ракет попала в гаражный кооператив, а вторая – в жилой дом в населенном пункте Северное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие РФ в развязывании агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на утро 25 мая со стороны российско-оккупационных войск нарушений прекращения огня не зафиксировано.

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После встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение, считает представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.