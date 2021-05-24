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В ТКГ рассказали, от чего зависит встреча Зеленского с Путиным

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В ТКГ рассказали, от чего зависит встреча Зеленского с Путиным
Ожидается, что будут достигнуты договоренности в целом по процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Фото: Reuters

Дата встречи президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным пока неизвестна.

Встреча лидеров Украины и России, а также ее повестка дня зависят от переговоров Путина с президентом США Джо Байденом, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

"В Кремле подтвердили, что встреча готовится. Сам факт подтверждения со стороны Кремля — это уже значительный прогресс. Не забываем, что будет встреча Байдена и Путина, на которой тоже будет решаться, в частности, украинская повестка. Эта повестка сейчас согласовывается с Офисом президента очень плотно. То есть нельзя говорить, что американцы там без нас хотят договориться. Нет, мы в тесной связи с американской администрацией обеспечиваем наши национальные интересы. Возможно, изменится что-то после этого", — сказал Арестович.

По его словам, на результаты встречи Зеленского с Путиным будут влиять многие факторы. Но ожидается, что будут достигнуты договоренности в целом по процессу мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также по обмену пленными, полноценному открытию КПВВ и прекращению огня.

"Но я не хотел бы давать надежду. Ведь уже сформировалась другая проблема, которая останется навсегда — россияне потратили на создание так называемых ЛНР и ДНР восемь лет, миллиарды долларов. Потеряли миллиарды из-за санкций, тысячи жизней. Они вряд ли просто откажутся от этого инструмента", — добавил Арестович.

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После встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение, считает педставник Донецкая в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

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