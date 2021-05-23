Путин готов обсуждать с Зеленским Крым

Президент России Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским Крым в контексте приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.
"Наши украинские визави говорят: мы будем обсуждать Крым. Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества, а Россия приграничном сотрудничестве по линии регионов с зарубежными странами, - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов", - сказал Песков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будут участвовать в Крымской платформе - Блинкен
Он добавил, что "если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион РФ, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".
Представитель Кремля напомнил, что "в конституции черным по белому написано, что это уголовное преступление - говорить об отчуждении территорий Российской Федерации".
Тело убитого российскими силовиками Наби Рахимова не отдают адвокатам уже 10 дней. Мужчину застрелили в Крыму представители спецслужб во время задержания и обыска дома, где он проживал. Защитник Эдем Семедляев объясняет, что для мусульман крайне важно в кратчайшие сроки похоронить умершего, сообщает "Крымская солидарность".
Комментарии