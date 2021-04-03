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суббота, 03 апреля 2021 02:06

России мир на Донбассе не нужен - Кравчук

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России мир на Донбассе не нужен - Кравчук
Россия не готова к прекращению огня.

Российская Федерация не готова прекратить огонь и установить мир на востоке Украины.

"Ни Россия, ни ее сателлиты (ОРДЛО - ред.) не готовы к тому, чтобы прекратить огонь, и не готовы к миру на Донбассе. Им мир на Донбассе не нужен", - сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера",

Он напомнил, что на прошлом заседании Трехсторонней контактной группы предложил обратиться от имени ТКГ "к сторонам прекратить огонь, восстановить тишину и восстановить работу, которая была начата в июле 2020 года".

Это предложение поддержали спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Ґрау и координатор подгруппы по безопасности руководитель СММ ОБСЕ Халит Чевик, однако Россия отказалась поддерживать такое обращение.

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Кравчук считает, что Россия "совсем не готова, чтобы воспринимать Украину как независимое государство, она хочет иметь ее под собой и уничтожить ее как государство".

В то же время он призвал не драматизировать ситуацию, что война на пороге, но подчеркнул важность укреплять оборону и единство общества.

31 марта российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 00.00 1 апреля соблюдения полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня.

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