Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником

Фото: Валерий Шмаков

Во Львове простились с погибшим на Донбассе 21-летним бойцом 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Иваном Горошком. У Гарнизонного храма св. Апостолов Петра и Павла львовяне провожали воина в последний путь стоя на коленях.

Проститься с Иваном Горошком пришли около сотни неравнодушных, ветераны АТО/ООС, боевые побратимы, активисты, волонтеры. Пришли возложить цветы также городской глава Львова Андрей Садовый, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, народный депутат Олег Синютка.

Во время церемонии прощания родным бойца становилось плохо, теряли сознание. Помощь оказывали медики скорой.

Обстоятельства гибели Ивана Горошко устанавливает следствие. Однако, родственники и боевые побратимы убеждены, что его убили во время несения службы в зоне проведения ООС.

"Это был первый контракт Ивана. Он был добросовестным, храбрым военнослужащим, который всегда был на своем месте и беспрекословно выполнял свои обязанности. В частности, добросовестно выполнил задание, на котором мы с ним недавно были. Не могу рассказать какое", - рассказал командир подразделения, его собрат Виктор Косюк.

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Похоронили Ивана Горошко на Лычаковском кладбище.

"Версия о самоубийстве бессмысленна. Я знаю жену Ивана, она собиралась к нему ехать в район проведения ООС. Мы еще собирали бойцам подарки на праздник Николая. Она беременна и попала в больницу, после того как узнала, что он погиб. Мы все знаем, кто за этим стоит - это Россия, которая ведет террористическую деятельность. Это людоеды, которые способны только разрушать и убивать. Кроме открытой агрессии у нас полно коллаборационистов и пособников оккупантов. Это ужас, просто ад, что мы имеем сейчас. В 2014 году я сама пострадала от их рук. Когда жила в Одессе меня пытались убить моей проукраинскую позицию ", - говорит подруга жены Ивана Наталья Павлюченко.

От пулевого ранения погиб военнослужащий из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ 21-летний Иван Горошко. Трагедия произошла вблизи Станицы Луганской, написала волонтер Наталья Тышкевич в Facebook.