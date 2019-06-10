РФ активизировала информационную войну против Вооруженных сил Украины

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После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского россияне активизировались по дестабилизации ситуации в Вооруженных силах Украины. Запускают информационные операции по дискредитации руководящего состава ВСУ и дезинформации общества: украинского, русского и мирового сообщества.

Об этом пишет пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

"Все их действия организованы по одному сценарию: на открытых площадках социальной журналистики, подконтрольные ГРУ Генштаба РФ, размещают фейковые материалы, которые затем распространяют в соцсетях. При необходимости эти материалы подхватывают СМИ со значительным представительством в мире, например, каналы Russia Today и "Спутник", - говорится в сообщении.

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Некоторые подобные материалы подхватывают и украинские СМИ.

"Командование Сухопутных войск ВСУ призывает проверять всю информацию, не распространять российские фейки и не поддаваться на провокации".

Боевики обстреляли жилую многоэтажку в Майорске Донецкой области. Под обстрелами никто не пострадал.