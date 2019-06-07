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пятница, 07 июня 2019 20:58

Боевики обстреляли многоэтажку
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Обстреляли жилой дом
Фото: Facebook
Обстреляли жилой дом
Обстреляли жилой дом
Обстреляли жилой дом
Обстреляли жилой дом

6 июня боевики обстреляли жилую многоэтажку в Майорске Донецкой области.

Под обстрелами никто не пострадал, сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"6 июня в 5 утра вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки устроили обстрел н.п. Майорска из стрелкового оружия", - сообщают военные.

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В двух соседних квартирах оказались поврежденными окна комнаты, смежной и наружной стены из-за попадания пули калибра 12,7 мм.

В военный госпиталь поступили еще 3 защитники Украины. Они получили ранения во время обстрела российских боевиков под Новолуганским, сообщают в пресс-центре ООС.

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