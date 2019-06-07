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пятница, 07 июня 2019 16:30

"Не могли открыть огонь в ответ" - военный рассказал подробности боя

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&quot;Не могли открыть огонь в ответ&quot; - военный рассказал подробности боя
Офицер полка "Азов" рассказал о деталях ночного нападения на украинские позиции. Добавил, что боевики не могут выйти из-под контроля, как считает президент Владимир Зеленский. Фото: Styler

Офицер "Азова" рассказал подробности ночного обстрела их позиций.

Российские боевики очень плотно обстреливали украинские позиции, поэтому у военных не было возможности открыть огонь, сообщает 24 канал.

"Противобатарейная работа велась, но время было потеряно, потому что не сразу получили возможность дать ответ. Впоследствии, со стороны украинских военных был адекватный ответ. Но к сожалению, мы имеем невосполнимые потери - погибли военные "Круглый" и "Максон", - сказал пресс-офицер полка "Азов" на позывной "Никополь".

Он рассказал, что российские наемники плотно обстреливали все позиции, на которых находился "Азов".

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"Никополь" также отметил, что боевики не могли выйти из-под российского контроля, поскольку за это их ликвидируют российские спецназовцы.

"Поэтому это полная ерунда. Мы видим цену этим переговорам с Россией, потому что страна-агрессор любые договоренности использует для того, чтобы улучшить свое положение, и делает это за счет жизней украинских бойцов ", - добавил пресс-офицер.

7 июня ситуация в районе проведения ООС обострилась - боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского с применением артиллерии. 2 военнослужащих погибли, еще 7 - получили ранения.

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью – Зеленский

Артиллерийские обстрелы боевиков свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Передает пресс-служба президента Владимира Зеленского.

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Дата
07
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