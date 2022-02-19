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суббота, 19 февраля 2022 23:37

Резников жестко предупредил оккупантов Донбасса

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Резников жестко предупредил оккупантов Донбасса
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российские оккупанты на Донбассе сегодня, 19 февраля, убили двух украинских военных. И продолжают уклоняться от режима прекращения огня.

Такие действия не останутся без внимания украинских защитников, заявил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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"Вооруженным Силам Украины даны все необходимые приказы о действиях в случае опасности для наших бойцов и гражданских. Мы не планируем никаких наступлений, но не позволим безнаказанно обстреливать позиции наших войск и мирные населенные пункты", - написал Резников.

Глава оборонного ведомства также выразил соболезнования родным и близким погибших украинских воинов и поблагодарил ВСУ за самоотверженность и мужество.

По состоянию на 22:00 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 122 нарушения, 108 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Противник задействовал артиллерийские системы калибра 152мм и 122мм, минометы калибра 120мм и 82мм, гранатометы различных систем, вооружение танков и крупнокалиберные пулеметы.

Также зафиксировано три пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

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