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суббота, 19 февраля 2022 17:51

На Донбассе зафиксировали 70 обстрелов: двое защитников погибли, четверо – ранены

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На Донбассе зафиксировали 70 обстрелов: двое защитников погибли, четверо – ранены
На Донбассе погибли двое военных, четверо госпитализировали. Фото: narodna-pravda

С начала суток со стороны вооруженных формирований России в Донбассе зафиксировали 70 нарушений режима тишины.

В частности, 60 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли шесть раз Новотроицкое – из минометов 120-го и 82-го калибра, артиллерии 122-го калибра и автоматических станковых гранатометов, Гранитное – из артиллерии 122-го калибра.

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Четыре раза обстреляли Старогнатовку - из артиллерии 152-го калибра и 122-го, минометов 120-го калибра и 82-го.
Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122-го и минометов 120-го калибра.
Болотное – из минометов 82-го калибра.
Водяное – из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го калибра.
Широкино – из минометов 120-го калибра.
Мироновский – из артиллерии 122-го калибра.
Три раза Новогнатовку – из минометов 120-го калибра.
Три раза Светлодарск – из минометов 120-го и 82-го калибра станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Майское – из минометов 120-го калибра и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Лобачево – из артиллерии 122-го калибра и минометов 120-го калибра.
Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Четыре раза Новозвановка – из артиллерии 122 калибра, минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Луганское – из минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
Дважды Авдеевка – из минометов 120-го и 82-го калибра противотанковых управляемых комплексов.
Пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Крымское – из минометов 120-го и 82-го калибра, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Марьинка – из минометов 120 калибра и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Опросное – из минометов 120-го и 82-го калибра.

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Трижды Нью-Йорк – из минометов 120-го и 82-го калибра автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
Трижды Новолуганское – из артиллерии 122-го и 120-го калибра.
Дважды Станицу Луганскую – из танка и минометов 120 калибра.
Прицеповку – из минометов 120-го калибра.
Сизее - из минометов 120-го калибра.
Новогригоровка – из артиллерии 122-го калибра.
Пять раз Троицку – из минометов 120-го калибра.
Старый Айдар – из артиллерии 122-го калибра.
Три раза Шумы – из минометов 120-го и 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов.
Трижды Зайцево – артиллерии 152-го калибра, минометов 120-го калибра.
Станицу Луганскую - из артиллерии 122 калибра, минометов 120 калибра.
Дважды Трехизбенка – из минометов 120-го калибра.
Богдановку – из минометов 120-го калибра.
Авдеевку – из минометов 120 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

18 февраля на Донбассе российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз. Из-за обстрелов погиб капитан ВСУ.

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Дата
19
февраля

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