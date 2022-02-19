На Донбассе зафиксировали 70 обстрелов: двое защитников погибли, четверо – ранены

На Донбассе погибли двое военных, четверо госпитализировали. Фото: narodna-pravda

С начала суток со стороны вооруженных формирований России в Донбассе зафиксировали 70 нарушений режима тишины.

В частности, 60 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

Так, российско-оккупационные войска обстреляли шесть раз Новотроицкое – из минометов 120-го и 82-го калибра, артиллерии 122-го калибра и автоматических станковых гранатометов, Гранитное – из артиллерии 122-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вертолеты, танки и БТР: на границах Украины зафиксировали новые войска России

Четыре раза обстреляли Старогнатовку - из артиллерии 152-го калибра и 122-го, минометов 120-го калибра и 82-го.

Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122-го и минометов 120-го калибра.

Болотное – из минометов 82-го калибра.

Водяное – из артиллерии 122-го калибра, минометов 120-го калибра.

Широкино – из минометов 120-го калибра.

Мироновский – из артиллерии 122-го калибра.

Три раза Новогнатовку – из минометов 120-го калибра.

Три раза Светлодарск – из минометов 120-го и 82-го калибра станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Майское – из минометов 120-го калибра и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Лобачево – из артиллерии 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза Новозвановка – из артиллерии 122 калибра, минометов 82 калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Луганское – из минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевка – из минометов 120-го и 82-го калибра противотанковых управляемых комплексов.

Пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Крымское – из минометов 120-го и 82-го калибра, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинка – из минометов 120 калибра и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опросное – из минометов 120-го и 82-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Народные депутаты и иностранные журналисты попали под обстрел оккупантов

Трижды Нью-Йорк – из минометов 120-го и 82-го калибра автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

Трижды Новолуганское – из артиллерии 122-го и 120-го калибра.

Дважды Станицу Луганскую – из танка и минометов 120 калибра.

Прицеповку – из минометов 120-го калибра.

Сизее - из минометов 120-го калибра.

Новогригоровка – из артиллерии 122-го калибра.

Пять раз Троицку – из минометов 120-го калибра.

Старый Айдар – из артиллерии 122-го калибра.

Три раза Шумы – из минометов 120-го и 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов.

Трижды Зайцево – артиллерии 152-го калибра, минометов 120-го калибра.

Станицу Луганскую - из артиллерии 122 калибра, минометов 120 калибра.

Дважды Трехизбенка – из минометов 120-го калибра.

Богдановку – из минометов 120-го калибра.

Авдеевку – из минометов 120 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

18 февраля на Донбассе российские оккупанты нарушили режим тишины 66 раз. Из-за обстрелов погиб капитан ВСУ.