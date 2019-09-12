Резервистам позволили сохранять военное имущество дома

Резервистам разрешено хранить личное военное имущество дома / фото: Эхо

Гражданам, которые заключили контракт на прохождение службы в военном резерве, отныне разрешается хранить дома полученное в военной части имущество личного пользования.

Приказ подписал министр обороны 27 августа, сообщает АрмияInform.

Под имуществом личного пользования подразумевается костюм полевой, футболка, "берцы", фуражка полевая и др.

"Это сделано для того, чтобы военнослужащий прибывал на собрание в своей форме одежды, тем самым избежав обезличування вещевого имущества и лично отвечал за его состояние, - рассказал полковник Виталий Носуленко, из Центрального управления вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины Тыла. - При этом определены задачи командирам и начальникам служб, во время проведения собрания они организуют проверку качественного состояния формы. Если военнослужащий ее "убил" вне службы, то восстанавливает за свой счет".

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