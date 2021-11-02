Разведка заметила значительную концентрацию войск РФ у границ Украины

Украинская разведка заявила о значительной концентрации войск РФ у границ Украины. Фото: REUTERS

Российская Федерация сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тыс. человек.

Минобороны внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась у государственной границы Украины с РФ и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны в Facebook.

Факты, предоставляемые разведывательными органами Украины, находят свое подтверждение при обмене информацией с нашими партнерами относительно ситуации безопасности вокруг Украины.

"По состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек", - отмечает разведка.

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В частности, в состав этой группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ. А на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск.

В то же время разведка отмечает, что РФ периодически прибегает к практике перекидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили. Украинская разведка заявила, что Россия не перекидывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Эту информацию подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.