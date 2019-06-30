Разведение сил в Станице Луганской завершено с обеих сторон - ОБСЕ

ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской. Фото: РБК

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в ​​зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

30 июня Миссия получила сообщение от незаконных вооруженных формирований так называемой "Луганской народной республики" о завершении разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Ранее СММ ОБСЕ получила подтверждение от украинской стороны, сообщает отчет организации.

"Вооруженные силы Украины проводили работы по демонтажу укреплений и разминирования прилегающей территории, а представители вооруженных формирований начали обустраивать новую контрольно-пропускную инфраструктуру за пределами участка разведения", - говорится в отчете ОБСЕ.

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После объявления о начале процесса разведения в среду, 26 июня, украинские военные и боевики "ЛНР" на протяжении нескольких дней отходили от ранее занимаемых позиций.