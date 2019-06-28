На Донбассе разводят войска: боевики 34 раза нарушили режим тишины

На Донбассе минувшие сутки была горячей. Фото: imgclf.112.ua

За минувшие сутки боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня.

13 раз применили запрещенные артиллерийские системы калибров 152 и 122, минометов калибра 120 и 82. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает Операция объединенных сил на Facebook.

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Террористы трижды обстреляли украинские позиции вблизи опытно из минометов калибра 82, станковой противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Возле Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152. Три раза неподалеку Марьинки - из минометов 120 и 82 калибра, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Трижды открывали огонь по позициям у Лебединского со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Два раза обстреляли окрестности Новотроицкого из гранатометов различных систем.

Вели обстрелы по позициям неподалеку Красноогоривкы со станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Дважды стреляли в район населенного пункта Водяное с ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Окрестности Павлополь обстреливали из стрелкового оружия. В районе тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреляли 18 раз.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

В пятницу, 28 июня, в белорусском Минске представителям Украины передадут 4-х украинцев, содержащихся боевики ДНР и ЛНР. Об этом сообщил кум Путина Виктор Медведчук после переговоров с главарями боевиков Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником. Речь идет о передаче 3-х военных и одного мирного жителя с оккупированных территорий. Это военнослужащие ВСУ Дмитрий Великий, Яков Веремейчик и Максим Горяинов. Также "осужден" боевиками Эдуард Михеев.