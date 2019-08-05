"Разведение сил": что сейчас происходит в Станице Луганской

Фото: Юрий Клименко/Facebook

На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с нарукавными повязками с надписью "СЦКК".

Они проводили обследование с помощью щупов и рубали кустарники топориками в южном направлении до реки Северский Донец, об этом сообщили в пресс-службе миссии.

"На северном крае разрушенной части моста возле Станицы Луганской, наблюдатели видели 10 специалистов группы по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - уточнили в ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские боевики препятствуют ремонту моста

Саперов ГСЧС выполняли работы с металлоискателями и щупами.

Во время проведения работ по разминированию на участке разведения пешеходы все время продолжали пересекать мост. Также, по наблюдениям Миссии, между контрольным пунктом въезда-выезда и разрушенной частью моста продолжал курсировать маршрутный автобус.

Боевики с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. Пропуск через линию разграничения осуществляеться до 18:00.