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четверг, 27 июня 2019 10:01

Разведение произошло: боевики и российские военные проводят странную рокировку

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Разведение произошло: боевики и российские военные проводят странную рокировку
Силы ООС накануне отошли от линии разграничения. Фото: glavcom.ua

Позиции у КПВВ в Станице Луганской оставляли не боевики ЛНР, а российские военные.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой".

"Вчера произошла замена боевиков так называемой ЛНР на представителей другого государства. Выполняя приказ, по сигналу ракеты, эти профессиональные военные дисциплинированно отошли за указанную линию. Личный состав покинул КПВВ", - сказал Тука.

При этом противник собирает силы неподалеку оставленных позиций.

"По ту сторону Северского Донца жители наблюдают значительное скопление живой силы. Непонятно появление такого количества вооруженных людей", - добавил Тука.

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Вчера Вооруженные силы Украины и боевики отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение 3-х суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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