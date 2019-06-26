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среда, 26 июня 2019 22:40

Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше

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В 11:00 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики ЛНР отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения.

Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Автор: Скриншот
  ВСУ отводят войска от Станицы Луганской согласно Минским соглашениям
ВСУ отводят войска от Станицы Луганской согласно Минским соглашениям

Что случилось?

Украинские пограничники отошли с позиции возле разрушенного моста через реку Северский Донец по сигналу из сигнальной ракеты. Это также была обязана сделать и сторона боевиков ЛНР. Но доподлинно неизвестно, отвели ли своих бойцов российские захватчики.

ВСУ отошли на расстояние 800-900 м вглубь подконтрольной Украине территории. После этого украинские позиции будут находиться на уровне с пропускником контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

За выводом украинской армии наблюдал командующий Операции объединенных сил Александр Сырский. Он отметил, что на днях позиции украинских военных посетит представитель украинской стороны в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

Зачем разводят?

21 сентября 2016 Трехсторонняя контактная группа подписала рамочное решение о разведении сил на Донбассе.

Одним из условий прописали вывод войск в двустороннем порядке от населенных пунктов Станица Луганская и Золотое Луганской области и Петровское Донецкой области.

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А что будет, если враг пойдет в наступление?

После разведения войск, расстояние между ВСУ и боевиками должно увеличиться с 350 м до 2 км. Образуется демилитаризованная зона, где вообще не будет войск. Но там может работать полиция, Министерство чрезвычайных ситуаций - службы, которые должны обеспечивать жизнь и деятельность людей.

Украинская армия вернется на позиции в том случае, если боевики нарушат условия разведения - откроют огонь, окажется, что они не отвели войска.

"Для украинской армии это ничего не значит. Стрельба оккупантов имеет значение для договоренностей в Минске", - объясняет Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ. - Ведь в них говорится о том, что после последнего применения оружия на участке разведения сторон должно пройти пять дней тишины. После этого мы делаем соответствующие заявления о готовности и на шестой-седьмой день разводим войска. После каждой стрельбы с той стороны мы начинаем новый отсчет на пять суток".

Такое уже было?

С 2016 года в Станице было несколько попыток развести стороны. Последнее разведение войск прошлом году 24 ноября сорвали боевики. Обстреляли с горы Могила князя Игоря окраину Станицы и позиции военных.

А где еще разводили войска?

С окраин города Золотое Луганской области, украинские войска попытались выйти 1 октября 2016 около полудня. Перед выходом военные заверили местных, что не покинут их и будут дальше защищать.

3 октября 2016 была попытка развести стороны возле поселка Петровское Волновахского района Донецкой области. Боевики сначала отошли на 2 км, но затем над украинскими позициями пустили дрона и открыли огонь. Пропагандисты осветили это как нарушение со стороны Украины. СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел как провокацию россиян.

Сегодня эти населенные пункты находятся под контролем украинского правительства.

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А что говорят эксперты?

Реализуют мирный план ОБСЕ благодаря воле президента Украины Владимира Зеленского.

"Разведение является частью мирного плана, который много раз пытались внедрить ОБСЕ и сейчас впервые его ввели. Приняли волевое решение и даже несмотря на обстрелы россиян в одном из пунктов отвести наши подразделения", - говорит Gazeta.uaвоенный эксперт Юрий Бутусов. - "На мой взгляд это не объективная оценка обстановки а ошибочно. Это не будет результативным и будут значить проигрыш позиций для Украины. С нашей стороны — это попытка показать, что мы готовы к миру, но готов ли оккупант - это забыли спросить".

Разведение войск в районе станицы Луганской вызвало беспокойство из-за географического расположения населенного пункта - рядом граница с РФ. Угроза вторжения оттуда усилится.

"Потеряв контроль мы можем оказаться в той ситуации, когда РФ решит нарушить эти договоренности и попробовать зайти неформальными военными группировками на эту территорию", - говорит военный эксперт Игорь Козий.

Соцсети

Украинские интернет пользователи неоднозначно отреагировали на ситуацию с разведением.

Автор: София Староконь
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