Разминирование в Станице Луганской: сообщили хорошие новости

Территорию вокруг моста в Станице Луганской разминировали. Фото: Glavkom

Украинские спасатели разминировали территорию вокруг поврежденного моста в Станице Луганской.

Работы по разминированию продолжались 16 суток, выполнялись на площади в 2 га. Об этом со ссылкой на источники в ДСНС и ОБСЕ сообщает Общественное радио.

В то же время боевики заявляют, что в пятницу, 16 августа, также завершают разминирование возле разрушенного моста. Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированной территории".

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Боевики, несмотря на договоренности, блокировали разминирования территории вокруг моста в Станице Луганской. Из-за этого украинская сторона не могла начать ремонт переправы.