"Расстрелял сослуживец" - ВСУ за неделю понесли две небоевые потери

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В Вооруженных силах Украины за первую неделю октября произошло 2 небоевые потери бойцов.

4 октября возле пгт Зайцево Донецкой области погиб боец ​​53 омбр Александр Ятченко, 1982 года рождения. Об этом сообщил MIL.IN.UA.

"Погиб от пулевых ранений. По неофициальной информации, был убит на ВОПе у села Тошкивка в результате конфликта с сослуживцем", - говорится в сообщении.

Второй непоправимой потерей стал лейтенант ВСУ, 1996 года рождения. Отмечается, что военный, вероятно, служил в 55 отдельном специальном центре РЭБ.

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"5 октября заступил в наряд по воинской части в городе Бровары Киевской области. На утро 6 октября не явился на развод суточного наряда. После поисков найден в тот же день повешенным на территории заброшенного автопарка в/ч", - указывается.

В поезде №138 "Хмельницкий - Лисичанск" в туалете нашли мертвым 48-летнего военнослужащего. Служил старшиной в 59 Гайсинский мотопехотной бригаде.