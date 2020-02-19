Рассказали о состоянии раненных вчера пятерых бойцов

Угрозы жизни раненых украинских защитников нет. Фото: скрин из видео

Украинских военных, раненных во время вчерашней утренней атаки со стороны оккупантов, готовят к эвакуации из мобильного военного госпиталя, угрозы их жизни нет.

Сообщают в штабе операции Объединенных сил.

В мобильном госпитале военнослужащим оказали первую медицинскую помощь, прооперировали.

Во время атаки оккупационных войск погиб военный 72-й ОМБр Максим Хитайлов. Трое бойцов получили ранения, еще двое - контузию. Оккупанты били по позициям ВСУ из ствольной артиллерии, танков и тяжелых минометов.