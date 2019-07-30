Рассказали о планах на будущее переселенцев из Донбасса

34% переселенцев из Донбасса не хотят возвращаться домой после окончания войны.
23% переселенцев выразили желание вернуться домой, говорится в результатах исследования Национальной системы мониторинга "Ситуация с внутренне перемещенными лицами" сообщает Укринформ.
По сравнению с исследованиями, которые провели в декабре 2018-го, количество желающих вернуться на Донбасс уменьшилось с 28% до 23%.
Ответ "да, возможно, в будущем" во время последнего раунда исследования выбрали 18% респондентов, что больше, чем в предыдущем опросе.
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Проект "Национальная система мониторинга ситуации с ВПО в Украине" финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции.
Агентство ООН по делам беженцев распространило актуальные данные по состоянию на 15 июля 2019-го о количестве и месте жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине.
Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в Twitter.
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